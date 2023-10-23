Неизвестный снова "заминировал" кисловодский горсуд

В Кисловодске снова ЧП локального масштаба – в городе снова "заминировали" здание горсуда, сейчас проверяют кинологи.

Администрация курортного Кисловодска сегодня опять получила анонимные сообщения о минировании здания городского суда, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"Сегодня снова поступила анонимная угроза о минировании. В сообщении говорится о том, что в здании городского суда по проспекту Ленина находится взрывчатое устройство"

- глава Кисловодска Евгений Моисеев

На месте работают службы экстренного реагирования и кинологи, которые проверяют здание на наличие взрывчатки, все сотрудники суда и посетители эвакуированы.

"Лжеминеры" почему-то облюбовали именно кисловодские суды – месяц назад они дважды в течение одного дня, 26 сентября, "минировали" все суды города. Специалисты не нашли взрывчатки ни в одном из них. Также очень часто поступают сообщения о минировании городских школ, но, как полагают правоохранители, этим "грешат" сами школьники.