Грузия построит пять новых ГЭС на востоке страны

На востоке Грузии появятся пять новых гидроэлектростанций. На их строительство планируется потратить больше $167 млн.

Грузинское правительство приняло решение о строительстве пяти новых гидроэлектростанций на востоке республики. Информация об этом была озвучена накануне на совещании правительства Грузии. Власти республики планируют привлечь инвестиции в размере более $167 млн на реализацию этого проекта. Администрация правительства пока не озвучила данные откуда будет финансироваться строительство ГЭС.

Сейчас власти республики изучают технические и экономические вопросы, связанные с возведением гидроэлектростанций. После того как исследование этих вопросов завершится, правительство Грузии приступит к реализации проекта.

Построить новые объекты энергетики планируется в трех муниципалитетах республики – Карели, Хашури и Каспи. Общая мощность будущих гидроэлектростанций после ввода их в эксплуатацию составит 118 МВт.