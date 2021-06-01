Казахстан отказывается от роскоши

Власти Казахстана с нового 2024 года намерены ввести налог на роскошь – под него подпадут элитная недвижимость, личные самолеты, дорогие автомобили и даже элитные алкоголь и табак.

С нового 2024 года власти Казахстана введут налог на роскошь, который затронет и ввозимые в страну дорогостоящие автомобили и частные самолеты, и дорогую недвижимость внутри страны.

"Коэффициент на роскошь" будут устанавливать местные исполнительные органы, большей частью он затронет уже построенную или строящуюся элитную недвижимость, что ощутимо ударит по ее владельцам.

Впрочем, новый налог "ударит" и по среднестатистическим гражданам, которые иногда готовы побаловать себя хорошим алкоголем или табаком – акциз на них тоже поднимут до 10% от их цены, говорится в проекте нового закона.

Ожидается, что "налог на роскошь" в стране заработает уже через два месяца – с нового 2024 года.