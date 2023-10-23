Меликов о беспорядках в Махачкале: каждый получит по заслугам

Сергей Меликов заявил, что виновные в беспорядках в Махачкале понесут наказание по заслугам. При этом он заверил, что в каждом случае будут разбираться индивидуально.

Глава Дагестана Сергей Меликов выступил с обращением к жителям республики по поводу последних событий в аэропорту Махачкалы. Он назвал беспорядки бесчинством и заявил, что каждый участник получит по заслугам.

Меликов напомнил, что уже по многим фактам возбуждены уголовные дела. По его словам, в каждом случае органы будут разбираться индивидуально, поскольку были и те, кто искренне переживал за события на Ближнем Востоке.

Руководитель региона также огорчил тех, кто считает, что смогут избежать наказания. Он добавил, что такие люди глубоко заблуждаются.

В заключение Меликов сказал, что в республике порядок и законность будут обеспечены в полной мере.