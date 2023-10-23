Вестник Кавказа
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Доллар провалился ниже 92 рублей

Доллар провалился ниже 92 рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Курс доллара опустился до минимума за три месяца. На бирже он достиг уровня ниже 92 рублей.

Торги на Мосбирже утром во вторник начались со стремительного роста доллара, он прибавил 25 копеек относительно вчерашней сессии, однако затем также стремительно пошел вниз.

Сегодня в ходе торгов доллар дешевел до 92 рублей, почти на 1%. Такой уровень USD зафиксирован впервые со 2 августа.

Вниз идут в последний день октября и евро, и юань. Европейская валюта просела до 97,87, а китайская - до 12,55 рубля.

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