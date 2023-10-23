Аэропорт Сочи увеличил количество международных рейсов

Сочинская воздушная гавань увеличила число международных рейсов. Сейчас из аэропорта Сочи можно улететь по 21 международному направлению.

В сочинской воздушной гавани увеличили количество рейсов, которые вылетают заграницу. Это связано с тем, что аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание, которое начало действовать с 29 октября. Информация об этом была опубликована на официальной странице аэропорта.

Сейчас из аэропорта Сочи можно вылететь по 48 направлениям внутри страны, количество международных направлений возросло до 21.

Перевозить пассажиров будут, как российские, так и зарубежные авиакомпании. Из 27 авиаперевозчиков, которые совершают международные рейсы, 7 из них иностранные. В частности, сейчас совершают полеты из Сочи армянские Fly One, Fly Arna, Armenian Airlines, также AZAL из Азербайджана, Uzbekistan Airways из Узбекистана и другие.

Одним из самых популярных международных направлений из Сочи является Ереван. Кроме авиакомпаний Армении в столицу республики летают российские "Россия" , Red Wings, "Азимут". В неделю авиаперевозчики совершают более 10 рейсов в Ереван.

Также увеличилось количество полетов из Сочи в Тбилиси и Баку. В грузинскую столицу в неделю совершаются от 2 до 6 вылетов, а в столицу Азербайджана 4 раза.

Осенне-зимнее расписание аэропорта будет действовать до 30 марта.