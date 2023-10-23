Мэр Махачкалы назвал участников беспорядков в аэропорту

Молодые жители Дагестана - вот кто в основном принимал участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы. По словам мэра, возраст участников в среднем составляет 20-25 лет.

Погромы в аэропорту Махачкалы - дело рук дагестанской молодежи, рассказал градоначальник Юсуп Умавов по итогам совещания, посвященного воскресным беспорядкам.

"Как отметили участники встречи, возрастная категория тех, кто был вовлечен в противоправные действия, - от 20 до 25 лет. Это наша молодежь, наши с вами дети, наше будущее, <...> заботиться о которой - наша обязанность"

– Умавов

Он призвал уделять больше внимания молодому поколению, соответствующие рекомендации составлены для следующих управлений: по спорту, туризму и работе с молодежью, образования, культуры.

"Призываю своих земляков дагестанцев, махачкалинцев подключиться к этой работе и беседовать с молодыми людьми, пояснить им, что нет тех, кто не сочувствует горю палестинского народа сегодня, но сочувствие и сострадание не должны становиться причиной преследования людей по религиозному и национальному признакам"

– Умавов

Напомним, на данный момент задержаны свыше 80 участников беспорядков, обыски и задержания будут продолжены.