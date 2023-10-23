Хасбика проверят на экстремизм из-за беспорядков в Махачкале – СМИ

Знаменитый дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, может стать подозреваемым по статье за экстремизм. Заявление на него написал один из его же подписчиков, передают СМИ.

Хасбик может поплатиться за призывы к беспорядкам в Дагестане, сообщает Mash.

По данным канала, подписчик блогера призвал прокуратуру Махачкалы и Гепрокуратуру РФ проверить посты Магомедова в Telegram. В них блогер призвал жителей Дагестана бойкотировать беженцев из Израиля, в частности, не сдавать им квартиры в аренду и т. п., а также раскритиковал гостиницу в Хасавюрте, в которой якобы проживали граждане Израиля.

Такие действия могут подпасть под статью 282 УК РФ – автор заявления считает, что призывы Магомедова могли стать одним из факторов, побудивших устроить беспорядки в махачкалинском аэропорту.

Отметим, что Хасбик уже удалил эти посты и опубликовал другие, в которых выразил осуждение устроившим "штурм" аэропорта Махачкалы.