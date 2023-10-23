7 фактов о Великой Китайской стене: стоит ли ехать в КНР, чтобы ее увидеть?

В Китай без визы попасть нельзя. Безвизовый режим распространяется только не несколько территорий или если вы въезжаете в составе группы. Чтобы оформить визу потребуется время и деньги, но ради некоторых китайских объектов, таких как Великая стена, их стоит потратить. Великая Китайская стена - одно из самых знаменитых сооружений, возведенных человеком

Стена, ставшая свидетелем сотен военных сражений, чудесным образом сохранилась до наших дней и была названа самым посещаемым местом в Китае. "Каменный Дракон" привлекает миллионы людей каждый год.

Как называют Великую китайскую стену?

Великая китайская стена за свою историю оно сменило не одно имя.

Стена длиной 10 тысяч ли.

Длинная стена

Земляной дракон

Каменный дракон

Пурпурная граница.

Великая Китайская стена – самое длинное сооружение

Одно из самых знаковых сооружений в мире также остается самым длинным. Длины Великой китайской стены хватит для того, чтобы достать до орбиты спутников, которая, как правило, составляет 20200 километров. Общая длина китайской достопримечательности составляет почти 21200 километров.

Сколько лет строили Великую китайскую стену?

Великая китайская стена строилась тысячи лет. Она была возведена не за один раз, и потребовалось много времени, чтобы стена стала такой, какой мы ее знаем. Крепостные стены были построены во время правления множества династий.

Строительство сооружения было начато императором Цинь Ши Хуанди (259–210 до нашей эры), который был первым правителем Китая во времена династии Цинь.

Стена проходит через Северный Китай, а наиболее посещаемый участок – Бадалин – находится недалеко от Пекина. Бадалин был построен при династии Мин. Именно этот участок считают одним из наиболее хорошо сохранившихся, так как материалы, использованные в те времена, были более надежными.

Когда Мао Цзэдун был у власти, Бадалин был отреставрирован, а в конце 1950-х стал первым участком, который открыли для посещения.

Из чего построена Великая китайская стена?

Большая часть этой известной достопримечательности была построена из земли, кирпича, дерева и камней. Однако был еще один интересный ингредиент - рис. Благодаря клейкости, его использовали для фиксации каменных блоков. Современные исследования показали, что вещество, которое делает рис липким помогает объяснить прочность и выносливость стен.

Легенды и мифы о Великой китайской стене

После строительства Великой китайской стены появилось множество историй и мифов. Одна из самых известных легенд - история о Мэн Цзян Нюй, согласно которой плач женщины, узнавшей о гибели ее мужа, который участвовал в строительстве стены, привел к обрушению части сооружения, где его и захоронили.

Еще одна история связана непосредственно со строительством стены. Согласно легенде, место будущего строительства указал дракон. Считается, что сооружение возвели на месте его следов, да и сама форма стены имеет некоторое сходство с фантастическим животным.

Великая стена - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

Великая Китайская стена – самая посещаемая туристическая достопримечательность Китая, была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, где решили, что историческую и стратегическую важность сооружения можно сравнить лишь с ее архитектурной значимостью.

Великую китайскую стену невозможно увидеть из космоса

Несмотря на распространенное мнение, Великую Китайскую стену нельзя увидеть из космоса. Ранее предполагалось, что огромные размеры Стены можно разглядеть с орбиты Земли. Однако это не так. Все изображения сооружения из космоса были сделаны с помощью объектива высокого разрешения, то есть невооруженным глазом это сделать невозможно. Даже в хорошую погоду. Даже если знаешь, куда смотреть.