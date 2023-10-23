Краснодарские огнебрцы тушат пожар на складе с полиэтиленом

Сегодня рано утром в Краснодаре вспыхнул пожар на складе с полиэтиленом, огонь охватил 550 квадратных метров помещения, но огнеборцам удалось оперативно локализовать возгорание.

Сегодня ранним утром в Краснодаре вспыхнул пожар на складе, в котором хранился полиэтилен – умелые действия спасателей позволили быстро локализовать огонь, предварительно обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Рано утром поступило сообщение о горении продукции в складском здании на Ростовском шоссе в Краснодаре. По прибытию было установлено, что огонь охватил 550 квадратных метров склада с полиэтиленом. В 7:05 пожар локализован"

- МЧС России

Сейчас на складе продолжается тушение, работают пожарные бригады спасателей общей численностью более 50 человек, передает РИА Новости.