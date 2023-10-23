В Казахстане найдены тела всех погибших шахтеров

Казахстанские спасатели закончили поиски оставшихся после взрыва людей в шахте имени Костенко, они продолжались более трех суток – извлекли тела всех 46 погибших.

Спасатели извлекли из шахты имени Костенко в Карагандинской области тело последнего погибшего, сообщил сегодня на заседании правительства Казахстана министр по чрезвычайным ситуациям республики Сырым Шарипханов.

"В ходе поисково-спасательных работ были найдены тела 45 шахтеров и останки предположительно 46-го погибшего. Сейчас установлены личности 40 погибших, не опознаны шесть"

- Сырым Шарипханов

Власти страны проведут идентификацию останков, для этого проведут все нужные экспертизы, в том числе и ДНК-анализ, - доложил глава МЧС, передает Sputnik Казахстан.

"Сложно было разгребать завалы и находить тела погибших. На данный момент открытых очагов горения нет, газовая обстановка в норме. Для восстановления деятельности шахты ведутся работы по обследованию горных выработок и откачке воды на отдельных участках"

- Сырым Шарипханов

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", на шахте, внутри которой находились 252 человека, прогремел взрыв газометановой смеси. На поверхность вывели 208 человек, 18 горнякам понадобилась медицинская помощь. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил воскресенье, 29 октября, днем траура по погибшим горнякам.