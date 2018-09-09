Так говорил Анар: 85 лет народному писателю Азербайджана

В этом году народный писатель Азербайджана, режиссер и сценарист Анар Рзаев отметил свое 85-летие.

Из какой семьи Анар?

Отец и мать Анара тоже были литераторами: Расул Рза – поэт, драматург, переводчик, во второй половите 1940-х был министром кинематографии Азербайджанской ССР. Нигяр Рафибейли – дочь хирурга, первого министра здравоохранения и социального обеспечения Азербайджанской Демократической Республики Худадат-бека Рафибекова, писала стихи и переводила на азербайджанский советских поэтов и писателей.

Самые светлые воспоминая детства связаны с летом, с нашей бузовнинской дачей. Вся семья вместе, все живы, воскресные приезды гостей, друзей, знакомых, море, солнце, виноград и инжир, футбол и волейбол, и вся жизнь впереди

- Анар.

Чем занимался Анар?

Анар с детства занимался музыкой, окончил музыкальную школу имени Бюльбюля, филологический факультет Азербайджанского госуниверситета, Высшие сценарные и Высшие режиссерские курсы в Москве. Заседал в парламенте, возглавлял Союз писателей Азербайджана и Союз писателей тюркоязычных государств.

Что написал Анар?

Считается, что своими произведениями Анар сумел привить вкус широкой читательской аудитории. Русскоязычные читатели знают его по повестям и рассказам:

Я, ты, он и телефон

Юбилей Данте

Круг

Деде Коркут (Деде Горгуд - по мотивам азербайджанского эпоса)

Шестой этаж пятиэтажного дома

Контакт

Без вас.

Также по произведениям Анара с конца 1960-х сняты художественные фильмы:

Земля, море, огонь, небо

Каждый вечер в одиннадцать

День прошел

Свет погасших костров

Юбилей Данте

Аккорды долгой жизни

Дома на перекрестке

Тахмина

Комната в отеле.

Известными стали и философские высказывания Анара, отражающие современный мир и место человека в нем.

О таланте:

Если человек талантлив, он проявит себя вне зависимости от того, каково его происхождение, если ж нет таланта, никакая семейная традиция не окажет ему помощи.

О творчестве:

Эмоциональные переживания вкупе с интеллектуальными усилиями необходимы для творчества, но не обязательно они создаются в пору депрессий. Творчеством занимаются в самые разные периоды духовного существования.

О писательской стезе:

Писатель пишет не ради дивидендов, не для славы или денег, а потому, что чувствует неистребимое желание поделиться с кем-то своими выстраданными мыслями, пережитым, своим душевным состоянием и духовным миром. Пишет, потому что не писать не может. Все остальное для него не главное, а сопутствующее.

О мужчинах:

Настоящий мужчина тот, кто умеет справиться со всем негативным, что обрушивается на него в нашем далеко не справедливом мире. И борьба за добро начинается у него с самого себя, со способности побороть в себе чувство зависти по отношению к чужим успехам. Настоящий мужчина никогда не позволит себе предательство, и в первую очередь по отношению к своим друзьям по пустячному поводу.

О виртуальном мире:

В виртуальном мире люди знакомятся, влюбляются, женятся, таким образом, возникает дефицит общения, натуральных чувств, появился какой-то эрзац. Молодое поколение буквально закабалено Интернетом, телефонным общением. Одним словом, мы вступили в виртуальную эпоху, где чтению отводятся какие-то задворки. Тем более ценны настоящие любители истинной литературы, которые все еще сохраняют интерес к чтению.

О молодежи:

Если бы я критиковал молодежь, тогда я должен был начинать со своих детей и внуков, а я ими очень доволен. Если о молодежи судить по ним, то у меня нет оснований быть недовольным молодежью. Просто я не разделяю людей по принципу "молодой" или "старый", т.к. и среди молодых, и среди пожилых есть и достойные, и недостойные люди.

О вседозволенности

В современном обществе есть опасность - вседозволенность. Некоторые люди, чтобы самоутвердиться, покушаются на культурные ценности, на выдающихся людей. Этот бесплодный нигилизм я бы назвал одним словом - герастратов комплекс.

О чести:

Для азербайджанцев честь всегда стояла превыше всего. Предательство всегда осуждалось в Азербайджане, к ренегатам и перебежчикам всегда относились с презрением.

О патриотизме:

Патриотизм чреват одной опасностью - лжепатриотизмом. Для меня патриотизм является не декларацией, а добрым делом, освоением своей профессии. Для меня высококвалифицированный врач, который делает успешные операции и никогда не говорит о своем патриотизме, больше патриот, чем неуч, который только и говорит о патриотизме, но ничего не умеет.

О критиканах:

Иногда беспринципная критика возводит посредственного автора до таких высот и поет ему такие дифирамбы, что невольно обращаешься к Создателю с вопросом о том, остались ли еще в нашем языке другие хвалебные слова, чтоб воздать должное Физули, Вагифу, Мирза Фатали, Сабиру, Мирза Джалилу? К сожалению, это горькая правда нашей жизни.

О душе писателя:

"Писатель – это, прежде всего, особый тип зрения. Помимо умной головы у писателя есть много такого, что достойно познания, и чему трудно научиться. Здесь много компонентов должно наличествовать – это и жизненный опыт, и интеллект, но это в то же время и эмоциональная составляющая, потому что одним интеллектом можно создавать только умозрительное искусство. Если нет души, если нет каких-то сердечных порывов…

О Боге

Мало верить в Бога. Надо, чтобы и Бог поверил в тебя. Поверил бы, что твоя доброта не показная, твоя щедрость — бескорыстна. Твоя приверженность справедливости — искренна.