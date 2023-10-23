Вестник Кавказа
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В Москве и области сегодня потеплеет

В Москве и области сегодня потеплеет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже сегодня в Москве и Подмосковье значительно потеплеет – будет пасмурно, но воздух прогреется до 11 градусов тепла, а дожди прекратятся.

В столичном регионе сегодня существенно потеплеет – если накануне температура воздуха едва доходила до 2-3 градусов со знаком плюс, то сегодня она составит 10-11 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 7 до 9 градусов тепла, по области от плюс 6 до плюс 11 градусов. Ветер южный, 3–8 м/с"

- Гидрометцентр России

Атмосферное давление будет повышенным и составит 747 мм ртутного столба. Такая погода в регионе продлится как минимум до конца недели, небольшое похолодание до заморозков возможно лишь в ночь на пятницу, прогнозируют синоптики.

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