Ноябрьские праздники как повод для роста цен на путевки

Ноябрьские праздники уже не столь популярны, как в советские времена, тем не менее, это прекрасный повод поднять цены на отдых в эти дни, сообщает АТОР.

Казалось бы, мини-каникулы – совсем не повод для заработка российских туроператоров, тем не менее, они не преминули воспользоваться такой возможностью, пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Рост цен небольшой, но все же весьма ощутимый - 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и больше других подорожали номера в Кавминводах и Подмосковье. А вот в Сочи цены наоборот немного упали.

Лидируют по востребованности курорты Кубани и ставропольских Минвод. На третьем месте – здравницы Подмосковья.

"Ноябрьские праздники постепенно уходят из внутреннего туристического "календаря", многие путешественники их уже не замечают. В этом году у нас спрос на них примерно соответствует выходным 28 и 29 октября. Основной интерес туристов сейчас – Новый год и Рождество"

–вице-президент АТОР Сергей Ромашкин