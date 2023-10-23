Ноябрьские праздники как повод для роста цен на путевки

Казалось бы, мини-каникулы – совсем не повод для заработка российских туроператоров, тем не менее, они не преминули воспользоваться такой возможностью, пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Рост цен небольшой, но все же весьма ощутимый - 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и больше других подорожали номера в Кавминводах и Подмосковье. А вот в Сочи цены наоборот немного упали.
Лидируют по востребованности курорты Кубани и ставропольских Минвод. На третьем месте – здравницы Подмосковья.
"Ноябрьские праздники постепенно уходят из внутреннего туристического "календаря", многие путешественники их уже не замечают. В этом году у нас спрос на них примерно соответствует выходным 28 и 29 октября. Основной интерес туристов сейчас – Новый год и Рождество"
–вице-президент АТОР Сергей Ромашкин