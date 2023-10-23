Власти Ставрополья трудоустроили четверть безработных

За текущий год власти Ставрополья сумели добиться сокращения более чем на четверть армии безработных - благодаря банку вакансий их число сократилось на 27%.

Безработных на Ставрополье стало намного меньше - за год любимую работу в крае нашли более четверти ее соискателей, сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"В регионе 5,9 тыс безработных, что меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На соответствующую дату 2022 года в крае насчитывалось 8,1 тыс безработных. Региональный банк вакансий объединяет более 33 тыс вакансий, что больше на 4 тыс вакансий, чем в прошлом году"

- пресс-служба правительства Ставрополья

За уходящий год работу в банке вакансий смогли найти 19,5 тыс человек, причем сам краевой банк насчитывал 130 тыс требуемых рабочих вакансий, передает ТАСС.

Сейчас на одну вакансию в банке приходится 0,2 безработных – большинство из них составляют учителя, врачи, работники госсектора и военной безопасности, а также социального обеспечения.