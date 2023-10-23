Каспийский цифровой форум перенесут из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы

Международный Каспийский цифровой форум, который должен был стартовать в ближайшие дни, все-таки будет перенесен. Соответствующее решение было принято властями республики.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы, произошедшие накануне, стали причиной переноса Каспийского цифрового форума 2023. Новые даты назвали в Минцифры Дагестана.

В ведомстве уточнили, что мероприятие переносится на две недели

"Ориентировочная дата 16 - 17 ноября"

– министерство

В ведомстве уточнили, что решение о переносе было принято сегодня вечером, причем совместно с правительством республики.

Отметим, что ранее сегодня глава Минцифры РД заявил, что о переносе форума речи не идет, даже после беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Изначально мероприятие планировалось на четверг и пятницу этой недели. был пройти 2-3 ноября.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы

Накануне тысячи дагестанцев отправились в махачкалинский аэропорт. В воздушную гавань вечером должен был прилететь самолет из Тель-Авива. Участники беспорядков ворвались в здание аэропорта, а потом и на взлетную полосу.

Погромщиков разогнали ночью спецназовцы, при этом пострадали около двух десятков человек, 9 из них – правоохранители. Аэропорту был нанесен материальный ущерб, некоторое время он был закрыт на прием и отправление самолетов.

Пассажиры того самого рейса не пострадали и были доставлены за пределы Дагестана.