Куда съездить на ноябрьские праздники в России: усадьба Бобринских

Медина Назарова

Впереди большие ноябрьские выходные. В связи с празднованием Дня народного единства выходные продлятся три дня — с 4 по 6 ноября. Хорошим вариантом отдыха в эти дни может стать поездка в Богородицк. Для жителей подмосковной Тулы, недалеко от которой расположен городок, усадьба Бобринских служит таким же местом отдыха, как Петергоф для петербужцев.

Знаменитым Богородицк стал в 1770-х годах, когда по распоряжению Екатерины II здесь началось строительство усадьбы, которая, привлекая многочисленных гостей императорского двора, должна была приносить немалый доход в российскую казну. Именно строительство усадьбы привело к получению Богородицком статуса города в 1777 году.

Как строили усадьбу?

Первый российский пейзажный парк создавали в Богородицке по проекту Андрея Тимофеевича Болотова (1738- 1833) — писателя, ученого, философа, автора 350 томов произведений в разных областях науки и культуры. Ему Екатерина Великая поручила создание дворцово-паркового ансамбля, включающего в себя усадебный храм, башню-колокольню (как дань петровским временам) и главное украшение всей усадьбы — белокаменный дворец, построенный в стиле раннего классицизма.

Автором проекта был русский архитектор, академик Иван Егорович Старов (1745-1808), с именем которого связаны такие творения русского зодчества как Таврический дворец, Троицкий собор, Князь-Владимирский собор.

Место для строительства усадьбы с точки зрения природного ландшафта было идеальным: высокий берег реки Уперты служил естественным холмом для дворца, из окон которого открывается вид на парк и зеркальную гладь реки, а также на 5 главных улиц Богородицка, которые лучами расходятся от центра усадьбы.

Кто такой Бобринский?

Историки характеризуют XVIII век как век женщин. Связано это, естественно, с фигурой Екатерины II, с годами ее правления. Одним из ее многочисленных фаворитов был граф Григорий Орлов, от которого императрица родила в апреле 1762 года сына Алексея Григорьевича Бобринского. Екатерина всячески опекала Алексея, и после ее смерти Павел III, выполняя наказ матери, присвоил Алексею Бобринскому титул графа и право на владение дома в Петербурге и значительных земельных угодий, принадлежавших Григорию Орлову. Почти всю свою жизнь граф Бобринский со своими потомками провел именно здесь, в своих тульских владениях, занимаясь, в основном, опытами в сельском хозяйстве и минералогии.

Свадьбы в усадьбе

Благодаря природной красоте местности и таланту Болотова, памятник которому установлен на одной из центральных лужаек парка, а также прелестному белоснежному дворцу архитектора Старова, усадьба стала местом для влюбленных туляков, которые отмечают здесь свое бракосочетание. Атмосфера торжественности и в то же время семейного уюта прекрасно подходит для проведения такого праздника. Сотрудники музея говорят, что в день здесь проводится не меньше 12 свадеб.

Помимо самой усадьбы, в которой были проведены большие реставрационные работы, в Богородицке также благоустроили набережную у городского пруда, с которой открывается прекрасный вид на сам дворец и венчающий его парк. Здесь установили качели, скамейки, беседки, которые окрашены в белый цвет и тем самым органично сочетаются с белокаменным дворцом усадьбы. Сам Богородицк все больше напоминает город-театр.