Поляна Азау на выходные станет центром "Вкуса Эльбруса"

В предстоящие выходные поляна Азау у подножия величественного Эльбруса станет центром притяжения гурманов, неравнодушных к кавказской кухне, гости праздника смогут и воочию увидеть создание кулинарных шедевров.

В предстоящие праздничные выходные на поляне Азау пройдет гастрокультурный фестиваль "Вкус Эльбруса", который соберет кулинарных мастеров Карачаево-Черкесии и любителей кавказской кухни высокого полета.

Кавказские мастера кулинарии на свежем воздухе покажут гостям 10 ресторанных концепций и гастрономическое шоу, на котором ежедневно прямо на глазах у гостей шеф-повара будут создавать кулинарные шедевры, передает портал Юга.ру.

Немаловажно и то, что все блюда национальной кавказской кухни будут создаваться исключительно из местных продуктов - мяса, овощей, фруктов и ягод. Конечно же, действо будут сопровождать выступления творческие коллективов и музыкантов, сеты от диджея, интерактивные игры и розыгрыши призов.

Такой праздник на горнолыжном курорте пройдет впервые, однако у него есть все шансы стать традиционным – организаторы планируют каждый раз приурочивать его к открытию зимнего туристического сезона.