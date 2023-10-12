Иллюминатор самолета на изоленте напугал жителей Казахстана

Удивительную смекалку проявили стюардессы во время рейса казахстанской авиакомпании Qazaq Air. Однако их изобретение вызвало бурную реакцию у пользователей соцсетей.
Ролик, сделанный пассажиром, распространил канал Qumash. Судя по текстовому комментарию к нему, видео было снято на рейсе Актобе-Астана Qazaq Air.
Что ответили в авиакомпании?
Перевозчик распространил сообщение, согласно которому 22 октября некий пассажир случайно оторвал солнцезащитную шторку, соединенную с рамкой. Чтобы прикрепить ее, бортпроводники и применили изоленту.
"Данная деталь иллюминатора не несет силовую нагрузку и не влияет на герметизацию пассажирского салона"
– Qazaq Air
В компании подчеркнули, что держащаяся на изоленте деталь выполняла исключительно эстетическую функцию, поэтому в сложившейся ситуации пассажиры были в полной безопасности.