Поездов в Крым на новогодние праздники будет больше

Жители центральных регионов России смогут отпраздновать Новый год в Крыму – для этого будут созданы все условия, в этом им помогут и дополнительные поезда, которые будут ходить на полуостров в этот период.

С 25 декабря по 10 января 2024 года в Симферополь будут ходить дополнительные пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга – их обеспечит оператор железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс", сообщила пресс-служба компании.

Дополнительные поезда из Москвы в Симферополь уйдут 29, 30 декабря, 3, 4, 8, 9 января. из Симферополя поезд N175/176 отправится в столицу 27, 28 декабря, 1, 2, 6, 7 января, Время отправления очень удобное - из Москвы поезд отправляется с Павелецкого вокзала в 0:55 и прибывает в Симферополь на следующий день в 18:10, а из столицы Крыма он уходит в 1:25 и прибывает в Москву на следующий день в 14:26, передает "Интерфакс".

Поездов из Петербурга будет больше – 11 рейсов поезд N171/172 совершит их из Северной столицы 27, 28, 29, 31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 января, отправляться он будет в 19:26, а прибывать в Симферополь через день в 12:35. В Петербург из Симферополя поезд отправится 25, 26, 27, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 5, 6, 7 января в 18:40, а прибывает он через день в 12:57.

Продажи билетов на поезда, в составы которых включены плацкартные и купейные вагоны, уже начались сегодня, 30 октября.