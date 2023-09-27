В Баку подсчитали число вернувшихся домой вынужденных переселенцев

Сегодня в Баку прошло очередное заседание коллегии Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, на котором была озвучено число уже вернувшихся на освобожденные от оккупации территории беженцев.

Число бывших вынужденных переселенцев, вернувшихся на родные земли в Азербайджане, освобожденные от армянской оккупации, составляет почти 3,2 тыс человек, сообщили сегодня на очередном заседании коллегии Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

"С начала реализации программы "Большое возвращение" 3 188 человек вернулось на освобожденные от армянской оккупации территории"

- Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев

В ходе заседания его участники также обсудили мероприятия, связанные с организацией процесса репатриации, ситуацию с предоставлением им коммунальных услуг, а также подготовку к осенне-зимнему сезону, передает Sputnik Азербайджан.

По итогам заседания были даны поручения соответствующим ведомствам и службам, говорится в сообщении.