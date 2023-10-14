Хэллоуин не будут отмечать в донских школах

Школы и прочие образовательные учреждения Ростовской области в 2023 году не будут устраивать никаких мероприятий на Хэллоуин. Не разрешаются и аналоги праздника.

Дети и подростки Ростовской области не отпразднуют Хэллоуин в школах в этом году. Соответствующие рекомендации озвучило Минрегионполитики субъекта.

"Федеральный календарный план воспитательной работы не предусматривает проведение в образовательных учреждениях таких мероприятий, как "Хеллоуин", "Тыквенный спас" и другие"

– министерство

Соответственно, подчеркнули в ведомстве, отмечать этот праздник и ему подобные не рекомендуется, пишет ТАСС.

Дата Хэллоуина в 2023 году

В 2023 году, как и каждый год, Хэллоуин отмечается в канун Дня всех святых. Он приходится на ночь с 31 октября на 1 ноября.