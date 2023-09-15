Как менялся Музей Востока за 105 лет?

Музею Востока исполняется 105 лет. Завтра в честь дня рождения он откроет свои двери для всех желающих. В фондах музея хранится около 150 тыс. предметов искусства и художественной культуры Востока, Азии, Кавказа... Расскажем, как появился музей, как он отмечает свой 105-й день рождения и какие выставки представит в ближайшее время.

Как создавалась коллекция?

Решение о создании в Москве Музея Востока было принято 30 октября 1918 года на заседании музейной комиссии Наркомата просвещения. Речь тогда шла сразу о двух музеях - классического восточного искусства и более современного, но в итоге был основан один.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первым экспонатом коллекции Ars Asiatica (так сначала назывался музей) стал ковер из Азербайджана. Многое было получено из Национального музейного фонда, созданного сразу после революции: раритеты из бывших собраний купца Петра Щукина, предпринимателя Бориса Гавронского, парфюмера Генриха Брокара и Агафона Фаберже, сына знаменитого придворного ювелира. Поступали экспонаты и из национализированных антикварных магазинов, а что-то покупалось.

Так, в 1918 году у Константина Некрасова, племянника поэта Николая Некрасова, была приобретена коллекция персидского фаянса, изразцов, рукописей и миниатюр, а в 1926-м у наследников востоковеда Алексея Позднеева - коллекция ламаистского искусства. Дмитрий Иофан, старший брат и соавтор архитектора Бориса Иофана, продал музею свое собрание ближневосточных изразцов и керамики. Также поступали вещи от поэта и переводчика классической восточной поэзии Константина Липскерова, художников Николая Ульянова и Петра Кончаловского. Кроме того, в музей передавались "непрофильные коллекции" из других музеев. Так, из музея иваново-вознесенского промышленника, общественного деятеля, мецената и коллекционера Дмитрия Бурылина была получена восточная часть его собрания, а из музея-усадьбы "Остафьево" - предметы восточного искусства, собранные поэтом Петром Вяземским и его сыном Павлом.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще одним источником для пополнения фондов Государственного музея восточных культур (так он стал называться с 1925 года) были археологические экспедиции. Первая из них работала в 1926-1928 годах - тогда специалисты провели успешные раскопки в окрестностях Старого Термеза в Узбекистане, а потом география полевых исследований расширилась. Кроме того, в музей поступают дары. Например, в 2019 году на выставке "В тени вершин: горные народы Афганистана" коллекционер Александр Емельянов представил свое собрание ювелирного искусства Афганистана, а потом решил часть экспонатов преподнести музею.

Сейчас в фондах Музея Востока находится около 150 тыс. предметов искусства и художественной культуры народов Дальнего и Ближнего Востока, Центральной Азии, Северного и Южного Кавказа, Дальнего Севера, а в постоянной экспозиции представлено более 5 тыс.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где располагается музей?

До 1930 года музей сменил несколько адресов, а потом обосновался в бывшей церкви Илии Пророка на улице Воронцово Поле, 16. В мае 1966-го начались поиски нового помещения, рассматривались разные варианты, и в марте 1970 года было решено передать Государственному музею искусства народов Востока здание на Суворовском (ныне Никитском) бульваре, 12. Эта городская усадьба первой четверти XIX века известна как Дом Луниных. С начала 1970-х там проводилась реставрация, и в 1984 году новое здание музея открылось для посетителей. До 2018 года фонды и различные службы оставались в здании на Воронцовом Поле, а потом его передали Русской православной церкви. Музейные фондохранилища переехали в павильон № 179 на ВДНХ, там же находятся реставрационные мастерские, а в павильоне № 13 музей организовал две экспозиции. Одна создана по типу открытого хранения: в больших витринах выставлена часть фондов, а во второй экспозиции под названием "Музей Рерихов на ВДНХ. Ковчег будущего" собраны произведения Николая и Святослава Рерихов. На ВДНХ Музей Рерихов работает временно - усадьбу Лопухиных в Малом Знаменском переулке, где он располагался раньше, ждет реставрация.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Северокавказский филиал Музея Востока в Майкопе

Инициатором открытия филиала в столице Адыгеи был завотделом истории материальной культуры и древнего искусства музея Александр Лесков. В начале 1980-х он руководил Кавказской археологической экспедицией, проводившей, в частности, раскопки ульских курганов (около аула Уляп в Адыгее). Результатом этих исследований стали уникальные находки, относящиеся к V-VI вв. до н.э. и характеризующие культуру меотских племен, населявших в то время Северный Кавказ. На этой основе в Майкопе в 1985 году был создан Северокавказский филиал Музея Востока.

Будущий музей Африки

Недавно музей получил еще одно здание в Москве и еще одно направление работы: в бывшем здании Государственного центра современного искусства на Зоологической улице будет создаваться музей Африки. Это решение было принято после I саммита Россия - Африка, прошедшего в 2019 году. У Музея Востока есть небольшая, но достаточно представительная коллекция африканского искусства - около 2 тыс. предметов, рассказывает его генеральный директор Александр Седов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как музей отметит 105-летие?

31 октября в честь дня рождения музей откроет свои двери для всех желающих. Гости смогут осмотреть постоянную экспозицию и посетить работающую до 19 ноября выставку "Восточный базар". Мастер чайных церемоний устроит дегустацию китайских чаев, пройдут экскурсии по редкому фонду библиотеки. Проведут экскурсии и руководители музея: о своих любимых экспонатах расскажут заместитель генерального директора по развитию Владимир Аветисян, советник гендиректора Татьяна Метакса и заместитель гендиректора по выставочной работе Илья Зайцев. В этот день впервые за долгое время можно будет попасть в "Особую кладовую", где собраны разнообразные предметы древнего искусства Кавказа, а завершится праздничная программа постановкой театра кабуки.

Предстоящие выставки

На выставке "В тени ангкорских башен. Искусство Камбоджи", которая откроется 3 ноября, покажут серебряные церемониальные сосуды, буддийскую скульптуру XVIII - начала ХХ века, тканые храмовые завесы, лаковые подносы и коробки, инкрустированные перламутром и зеркальным стеклом, манускрипты на пальмовых листьях - всего более 150 предметов искусства. Сейчас музей готовит выставку, посвященную Афанасию Никитину и 555-летию начала его "Хожения за три моря" - путешествия в Персию и Индию.