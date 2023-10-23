Житель Дербента незаконно продавал старинный стреляющий "Браунинг"

Продажа трех пистолетов обернется уголовным наказанием для жителя Дагестана. Он продал целый арсенал полицейским, которые притворились покупателями.

Нелегальный торговец оружием и патронами задержан в Дагестане, о раскрытии и пресечении преступления сообщает МВД по СКФО.

В ведомстве рассказали, что 27-летний житель Дербента во время проверочной закупки продал три единицы оружия.

Среди них был старинный пистолета Browning М.1900, к которому прилагались почти 40 патронов калибра 9 мм.

Кроме того, дагестанец сбыл сделанный на заводе пистолет Макарова и пистолет ИЖ-78-7,6 – изначально газовый, но переделанный в боевой.

Как только факт продажи был задокументирован, продавца задержали, все пистолеты послали на экспертизу.

"Согласно результатам исследования, все изъятое оружие и патроны пригодны для производства выстрелов. При разбирательстве задержанный пояснил, что данный арсенал хранил по месту проживания с целью дальнейшего сбыта"

– МВД СКФО

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