Население Казахстана постепенно стареет

Средний возраст казахстанцев вырос на год, говорится в окончательных итогах "Переписи населения 2021 года", опубликованных сегодня Бюро национальной статистики Казахстана.
"Если сравнивать с переписью 2009 года, средний возраст вырос с 31 до 32 лет"
- Бюро нацстатистики Казахстана
Выросла и доля пожилого населения старше 65 лет – таких людей стало больше на 1,6 млн человек), говорится в документе.
В то же время за эти 12 лет значительно выросло число детей в возрасте от 0 до 15 лет.
"Если их доля в 2009 году занимала 24,1% (3,9 млн человек) от общей численности населения на тот момент, по итогам последней переписи их доля составила 29,4% (5,6 млн человек)"
- Бюро нацстатистики Казахстана
Лидирует по численности детей Туркестанская область, а вот по численности долгожителей старше 90 лет – Восточно-Казахстанская область, говорится в сообщении.