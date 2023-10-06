Население Казахстана постепенно стареет

Средний возраст жителей Казахстана вырос на один год, однако в стране наблюдается значительный рост числа детей и долгожителей, отмечает Бюро национальной статистики страны.

Средний возраст казахстанцев вырос на год, говорится в окончательных итогах "Переписи населения 2021 года", опубликованных сегодня Бюро национальной статистики Казахстана.

"Если сравнивать с переписью 2009 года, средний возраст вырос с 31 до 32 лет"

- Бюро нацстатистики Казахстана

Выросла и доля пожилого населения старше 65 лет – таких людей стало больше на 1,6 млн человек), говорится в документе.

В то же время за эти 12 лет значительно выросло число детей в возрасте от 0 до 15 лет.

"Если их доля в 2009 году занимала 24,1% (3,9 млн человек) от общей численности населения на тот момент, по итогам последней переписи их доля составила 29,4% (5,6 млн человек)"

- Бюро нацстатистики Казахстана

Лидирует по численности детей Туркестанская область, а вот по численности долгожителей старше 90 лет – Восточно-Казахстанская область, говорится в сообщении.