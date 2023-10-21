Сезонные болезни в КЧР взялись за взрослых

Роспотребнадзор по Карачаево-Черкесии бьет тревогу: после наступления на детей грипп и ОРВИ в регионе взялись за взрослых, отмечается превышение эпидпорога.

После тревожных сообщений о том, что на протяжении пяти недель подряд в Карачаево-Черкесии (КЧР) отмечалось превышение эпидпорога по ОРВИ и гриппу среди детей, сегодня Роспотребнадзор по региону опубликовал данные о таком же росте среди взрослых.

Превышение эпидемического порога заболеваемости сезонными заболеваниями за минувшую неделю у взрослых уже составило 4%, передает "Интерфакс".

Надзорный орган провел выборочное обследование жителей республики и установил, что преобладают в регионе вирусы гриппа группы B, риновирусы, коронавирусы, а также вирус парагриппа 3 типа.