Вестник Кавказа
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Сезонные болезни в КЧР взялись за взрослых

Сезонные болезни в КЧР взялись за взрослых
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Роспотребнадзор по Карачаево-Черкесии бьет тревогу: после наступления на детей грипп и ОРВИ в регионе взялись за взрослых, отмечается превышение эпидпорога.

После тревожных сообщений о том, что на протяжении пяти недель подряд в Карачаево-Черкесии (КЧР) отмечалось превышение эпидпорога по ОРВИ и гриппу среди детей, сегодня Роспотребнадзор по региону опубликовал данные о таком же росте среди взрослых.

Превышение эпидемического порога заболеваемости сезонными заболеваниями за минувшую неделю у взрослых уже составило 4%, передает "Интерфакс".

Надзорный орган провел выборочное обследование жителей республики и установил, что преобладают в регионе вирусы гриппа группы B, риновирусы, коронавирусы, а также вирус парагриппа 3 типа.

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Дети в КЧР все чаще болеют ОРВИ и гриппом
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