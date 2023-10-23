Куда съездить погулять из Тбилиси на один день - 6 вариантов

Грузия - отличное место для любителей как городского туризма, так и хайкинга. Во время таких пеших прогулок можно не только полюбоваться природными красотами, но и увидеть руины крепостей, древние монастыри и исторические села. Расскажем, куда съездить на прогулку из Тбилиси в рамках одного дня, если кажется, что были уже везде.

Большая часть маршрутов подойдет для семейных путешествий с детьми, но некоторые, например до каньонов Биртвиси, требуют от туристов больше усилий.

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Монастырь Ркони

Продолжительность прогулки: 1 час;

Расстояние: 3 км туда и обратно;

Как добраться: на автомобиле или трансфере из Тбилиси (меньше чем 2 часа).

Село Ркони окружают леса и долины, красивые пейзажи делают эти места подходящими для пеших прогулок. Особенно красиво здесь осенью, в частности в ноябре. В этой местности есть как минимум пять обозначенных пешеходных маршрутов, но самый короткий и легкий ведет к монастырю Ркони и каменному мосту царицы Тамары. Маршрут проходит через Тедзамское ущелье, где проходил древний торговый путь. Примерно полчаса занимает дорога до монастырского комплекса Ркони, где расположены несколько каменных церквей и колокольня. В нескольких сотнях метров от монастыря через реку виден красивый полукруглый каменный мост длиной 12,5 метров, построенный в VII-VIII веке. Такие мосты в Грузии называют мостами царицы Тамар.

Прогулка начинается от села Ркони, расположенного в 2 часах езды к западу от Тбилиси, также можно доехать из Гори примерно за 80 минут. Чтобы добраться из Тбилиси, нужно либо сесть на маршрутку от автовокзала Дидубе до села, а затем добираться на такси до конца пути, но можно сразу заказать трансфер (например через GoTrip за $35 туда и обратно.

Каньон и крепость Самшвилде

Продолжительность: 60 минут;

Расстояние: 5 км туда и обратно;

Как добраться: на машине или трансфере из Тбилиси (75-90 минут).

Этот вариант прогулки поход в Алгети менее популярен, чем хайкинг к каньонам Биртвиси, которые также находятся в национальном парке Алгети, но он гораздо проще. В конце маршрута ждет награда в качестве исторической крепости Самшвилде и руин церкви Самшвилде Сиони VIII века. Это один из древнейших городов Картли, датируемый III веком до н. э. Более того, здесь были найдены следы поселений, которые датируются 4-м тысячелетием до н. э. Здесь вы также можете увидеть несколько мест раскопок. Крепость имеет эпическое расположение на склоне глубокого речного каньона. Маршрут начинается от села Самшвилде, он только частично обозначен, а заключительная часть прогулки проходит мимо нескольких небольших церквей.

Село Самшвилде находится в стороне от шоссе, поэтому на маршрутке не добраться. Чтобы добраться до села из Тбилиси, можно заказать такси или трансфер до Самшвилде (около $30 в обе стороны). В таком случае, после или до можно заехать и в каньоны Биртвиси.

Каньоны Биртвиси

Продолжительность: 2-4 часа;

Расстояние: 5-8 км в одну сторону;

Как добраться: маршрутка или трансфер от Тбилиси (60-75 минут).

Этот маршрут более сложный, но зато он проходит через через очень красивые места: через Биртвисские каньоны к башне Арсена и крепости Биртвиси, в том числе к башне Шеуповари. Сначала тропа, которая начинается у села Тбиси, хорошо обозначена, но потом разметка исчезает, поэтому стоит скачать заранее карты с маршрутами для навигации, например Wikiloc. Чтобы добраться до начала тропы из Тбилиси, можно сесть на автовокзале Навтлуги или автостанции Ортачала на маршрутку, которая идет в Цалку, и выйти в Тбиси. Чтобы вернуться в Тбилиси, нужно сесть в маршрутку, едущую в сторону столицы, либо сразу ехать на трансфере.

Асурети

Продолжительность: 4 часа;

Расстояние: 12 км в одну сторону;

Как добраться: автобус или такси из Тбилиси (20-30 минут).

Эта прогулка умеренной сложности займет полдня. Сначала надо добраться до Коджори - этот поселок городского типа входит в Тбилиси, доехать из центра можно на автобусе № 380 или №316. Также там есть Коджорская крепость, куда также можно подняться. После осмотра крепости нужно продолжать идти вниз по склону к монастырю Кабени, а затем следовать вдоль реки до села Асурети, который раньше был немецкой колонией Элизабетталь. Дорога займет около 2 часов (7,5 км). В селе есть красивая лютеранская церковь и несколько фахверковых домов 1817 года. До Тбилиси обратно из Асурети можно доехать на маршрутке или такси за 40 минут.

Монастырь Джвари

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Продолжительность: 90 минут;

Расстояние: 6 км в одну сторону;

Как добраться: на трансфере или маршрутке из Тбилиси (30-40 минут).

Монастырь Джвари, расположенный на вершине холма, входит в список древних памятников Мцхеты, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Хотя чаще всего туристы приезжают к монастырю на машине, но из Мцхеты можно также подняться туда пешком, однако тропа не обозначена. Чтобы добраться до Мцхеты из Тбилиси нужно сесть в маршрутку на автостанции Дидубе (5-7 лари), трансфер туда и обратно будет стоит примерно $20.

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Марткопский монастырь

Продолжительность: 2-2,5 часа;

Расстояние: 10 км туда и обратно;

Как добраться: маршрутка или такси из Тбилиси (30-40 минут).

Тбилисский национальный парк, расположенный к северо-востоку от города, занимает довольно большую площадь в 20 км. Через него проходит несколько обозначенных туристических троп, в том числе круговой маршрут Мамкода (38 км) и тропа до большой смотровой площадки (10 км). Еще один интересный вариант - это прогулка из села Норио к Марткопскому монастырю VI века, основание которого связано со святым Антонием Мартодмкопели, одним из тринадцати ассирийских отцов. Через еще 2 км в гору есть еще один монастырь Мартодмкопели , откуда открывается вид на село Марткопи.

Основная часть этого маршрута от села Норио до монастыря проходит по хорошей асфальтированной дороге. До Норио можно доехать на маршрутке от станции тбилисского метро Самгори или на такси. От монастыря можно вернуться обратно или продолжить путь к буковому лесу Сабадури (еще 3-4 часа).