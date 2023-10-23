Мэрию одной из станиц Ставропольского края эвакуировали

На Ставрополье проверяют информацию о минировании мэрии в станице Ессентукской. На месте работают сотрудники спецслужб

В Ставропольском крае поступила информации о минировании мэрии станицы Ессентукской. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале главы Предгорного округа, в котором и находится станица.

"Поступило сообщение о минировании здания администрации округа. Порядка 150 человек эвакуированы"

– Николай Бондаренко

Он подчеркнул, что на место выехали сотрудники спецслужб. Сейчас они занимаются проверкой здания.