Вестник Кавказа
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Мэрию одной из станиц Ставропольского края эвакуировали

Мэрию одной из станиц Ставропольского края эвакуировали
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье проверяют информацию о минировании мэрии в станице Ессентукской. На месте работают сотрудники спецслужб

В Ставропольском крае поступила информации о минировании мэрии станицы Ессентукской. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале главы Предгорного округа, в котором и находится станица.

"Поступило сообщение о минировании здания администрации округа. Порядка 150 человек эвакуированы"

– Николай Бондаренко

Он подчеркнул, что на место выехали сотрудники спецслужб. Сейчас они занимаются проверкой здания.

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