Мэрию одной из станиц Ставропольского края эвакуировали

На Ставрополье проверяют информацию о минировании мэрии в станице Ессентукской. На месте работают сотрудники спецслужб
В Ставропольском крае поступила информации о минировании мэрии станицы Ессентукской. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале главы Предгорного округа, в котором и находится станица.
"Поступило сообщение о минировании здания администрации округа. Порядка 150 человек эвакуированы"
– Николай Бондаренко
Он подчеркнул, что на место выехали сотрудники спецслужб. Сейчас они занимаются проверкой здания.
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