Санаторий сделают из дачи Брежнева на Ставрополье

В месте, где во времена СССР располагалась дача Леонида Брежнева, в скором будущем появится санаторий. Он привлечет туристов термальными источниками, собственными пасекой и конюшней.

Современный санаторий планируют создать власти Ставропольского края на бывшей даче генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. О перспективах проекта рассказали в пресс-службе главы региона.

"В станице Бекешевской Предгорного округа стартовали работы по реконструкции бывшей дачи генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и преобразованию ее в современный туристический санаторно-курортный комплекс"

– пресс-служба Владимира Владимирова

В структуре напомнили, что Леонид Ильич отдыхал на этой даче в 1970-е годы. Позже она была заброшена. После распада СССР совершались попытки создать на базе объекта санаторий, однако успехом они не увенчались. Сейчас частный инвестор предпримет еще одну.

Согласно разработанным планам, на территории экс-дачи будут построены отели. Санаторий снабдят двумя открытыми бассейнами, еще один бассейн будет с термальными источниками.

Кроме того, к услугам гостей будущего санатория будут конюшня и пасека, а также сеть оздоровительных троп.

Предполагаемое время открытия санатория – 2026 год.