Президент Грузии ждет от США помощи со вступлением в ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила власти США помочь Тбилиси со вступлением в Евросоюз, официально поддержав это желание.

Вашингтон может оказать Тбилиси большую помощь на пути в Евросоюз, просто заявив о поддержке выбора страны, заявила в интервью CBS News президент Грузии Саломе Зурабишвили.

На вопрос издания, считает ли она, что Запад и особенно США достаточно поддерживают Грузию Зурабишвили ответила уклончиво.

"Я так не считаю... Уже пять лет я являюсь президентом, и за все это время я не смогла добиться встреч президентского уровня… даже телефонный разговор с президентом США никак не состоится. Понимаю, что есть более важные вызовы, но считаю, что необходимо публичное признание"

- Саломе Зурабишвили

Причем такое заявление Вашингтон должен сделать публично и громогласно, считает грузинский президент.

"Знаю, что это риторика, которую США используют с нашими европейскими партнерами. Однако повторение того же самого на высоком уровне будет очень важно для населения Грузии"

- Саломе Зурабишвили