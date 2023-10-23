Опровергнута новость о гибели полицейского в беспорядках в аэропорту Махачкалы

Сообщения о смерти полицейского во время беспорядков, которые произошли накануне в махачкалинском аэропорту, не соответствуют действительности. Их опровергли в МВД РФ.

Информация о якобы смерти полицейского, пострадавшего во время пресечения беспорядков в аэропорту столицы Дагестана, ложная, заявили в МВД России.

"Распространенная в СМИ и сети Интернет информация о гибели сотрудника полиции, принимавшего участие в пресечении массовых беспорядков в ночь с 29 на 30 октября на территории международного аэропорта Махачкала, не соответствует действительности"

– министерство

В ведомстве заявили, что двое раненых правоохранителей остаются в медучреждениях, где проходят лечение. Остальным пострадавшим была оказана необходимая помощь, после чего их отвезли домой.

Кроме того, представителей СМИ и блогеров призвали проверять информацию, прежде чем предавать ее огласке. В МВД напомнили, что за комментариями можно обратиться в пресс-службы властных структур.

Как сообщалось ранее, во время разгона массовых беспорядков накануне вечером и ночью в аэропорту "Уйташ" пострадали 9 полицейских. Сегодня израильский посол в РФ Александр Бен Цви сообщил, что пассажиры самолета из Тель-Авива, из-за которого погромщики и пришли в аэропорт, остались целы и невредимы, сейчас они уже находятся за пределами Дагестана.

Кроме того, в полиции заявили, что установили личности порядка 150 самых активных участников беспорядков. Из них на данный момент удалось задержать около 60 человек.