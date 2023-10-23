Граждане Израиля не пострадали в беспорядках в аэропорту Махачкалы

Во время беспорядков в аэропорту Махачкалы, произошедших накануне, не пострадал ни один гражданин Израиля. Все пассажиры самолета, прилетевшего из Тель-Авива в столицу Дагестана, оказались целы и невредимы.

Среди пострадавших при беспорядках в аэропорту Махачкалы нет ни одного гражданина Израиля, сообщил посол этой страны в РФ Александр Бен Цви.

Дипломат подчеркнул в интервью RTVI, что не пострадал ни один пассажир самолета, прилетевшего из Тель-Авива.

Бен Цви уточнил, что на борту его были как люди с двойным гражданством, так и те, у кого есть только одно гражданство – России или Израиля.

Глава дипмиссии добавил, что самолет привез в Дагестан из Израиля и детей, которых возили туда лечить от онкологических заболеваний.

"Они все попали в эту ужасную ситуацию. К счастью, с ними ничего не случилось - все они были вывезены и уже не находятся в Махачкале"

– Александр Бен Цви