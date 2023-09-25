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Дебошир посадил в Ташкенте самолет во Франкфурт

Дебошир посадил в Ташкенте самолет во Франкфурт
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Командиру воздушного судна Boeing 747, летевшего из Шанхая в немецкий Франкфурт-на-Майне, пришлось экстренно посадить его в Ташкенте из разбушевавшегося на борту дебошира.

Сегодня в аэропорту Ташкента совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Lufthansa, летевший из Шанхая во Франкфурт-на-Майне: причиной такого решения командира авиалайнера стал разбушевавшийся дебошир, сообщил представитель аэропорта столицы Узбекистана.

"Самолет Boeing 747 авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс LH279 Шанхай – Франкфурт, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента в 17:35 (15:35 мск). Посадка прошла в штатном режиме"

– пресс-служба аэропорта Ташкента

Как пояснил свои действия экипаж, решение об уходе на запасной аэропорт в столице Узбекистана было принято из-за пьяного хулигана, который устроил в салоне авиалайнера форменный дебош. По радио экипаж вызвал к трапу узбекских полицейских, которые и задержали буяна.

Сейчас лайнер готовится ко взлету и дальнейшему полету по маршруту, добавили в пресс-службе воздушной гавани столицы Узбекистана.

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