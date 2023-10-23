На границе России и Грузии образовалась пробка из большегрузов

Свыше 500 грузовых машин застряли в пробке на границе РФ и Грузии в Северной Осетии. Власти Северной Осетии отмечают, что обстановка стабильная.

В днем в понедельник на границе Российской Федерации и Грузии образовался затор из грузовых машин, которые стремятся проехать в сторону Грузии. Об этом сообщили в рпесс-службе МВД Северной Осетии.

"По состоянию на 15:00 по московскому времени 30 октября на территории республики находятся 544 большегрузных транспортных средства, которые ожидают проезда через КПП "Верхний Ларс" в сторону Грузии"

– МВД Северной Осетии

Власти Северной Осетии утверждают, что обстановка на границе стабильная. В частности, вице-премьер региона Ирбек Томаев на заседании правительства заявил, что таможенно-пропускной пункт работает в штатном режиме и трудностей с пересечением границы не наблюдается.