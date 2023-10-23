Вестник Кавказа
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Самолеты "Аэрофлота" снова летают в Махачкалу

Самолеты "Аэрофлота" снова летают в Махачкалу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Аэрофлот" возобновляет полеты в столицу Дагестана. Ранее авиасообщение в аэропорту было прервано из-за случившихся накануне беспорядков.

Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о возобновлении полетов в Махачкалу. Первые рейсы состоятся уже сегодня.

"Рейсы SU1056/1057 и SU1058/1059 за 30.10.2023 по маршруту Москва - Махачкала - Москва, а также все последующие рейсы будут выполнены в/из аэропорта столицы Дагестана"

– пресс-служба

Беспорядки в аэропорту

Накануне из-за прилета самолета из Израиля в воздушную гавань Махачкалы проникли полторы сотни человек с флагами и плакатами в поддержку Палестины. Они проверяли посетителей на наличие израильского паспорта, а также прорвались на взлетно-посадочную полосу. В результате беспорядков пострадали два десятка человек. Из-за случившегося аэропорт был временно закрыт, он возобновил работу в штатном режиме в понедельник в 14:00.

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