Вестник Кавказа
Новости Анализ Видео

Москва 1 ноября может повторить температурный рекорд 30-х годов XX века

Москва 1 ноября может повторить температурный рекорд 30-х годов XX века
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Воздух в столице послезавтра может прогреться до плюс 14 градусов. Последний раз такая погода 1 ноября была зафиксирована в городе в прошлом столетии.

В среду, 1 ноября, температура в Москве может повторить рекорд 89-летней давности. Об этом рассказали в центре погоды "Фобос".

По словам ведущего специалиста центра, послезавтра воздух в столице может прогреться до плюс 14 градусов.

"На пик потепление выйдет к 1 ноября, дневная температура составит плюс 9-14 градусов, а это претензия на повтор рекорда далёкого 1934 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 12,6 градусов. То есть, такого тепла в начале ноября не было последние 89 лет"

– Евгений Тишковец

Он также заявил, что осадки в Москве прекратятся сегодня вечером, а уже завтра потеплеет до плюс 5-10 градусов. Ночная температура составит примерно плюс 2-7 градусов.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1155 просмотров
Поделиться:
В Москве будет тепло и скользко
Читайте также

В Москве будет тепло и скользко

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы