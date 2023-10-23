Москва 1 ноября может повторить температурный рекорд 30-х годов XX века

Воздух в столице послезавтра может прогреться до плюс 14 градусов. Последний раз такая погода 1 ноября была зафиксирована в городе в прошлом столетии.

В среду, 1 ноября, температура в Москве может повторить рекорд 89-летней давности. Об этом рассказали в центре погоды "Фобос".

По словам ведущего специалиста центра, послезавтра воздух в столице может прогреться до плюс 14 градусов.

"На пик потепление выйдет к 1 ноября, дневная температура составит плюс 9-14 градусов, а это претензия на повтор рекорда далёкого 1934 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 12,6 градусов. То есть, такого тепла в начале ноября не было последние 89 лет"

– Евгений Тишковец

Он также заявил, что осадки в Москве прекратятся сегодня вечером, а уже завтра потеплеет до плюс 5-10 градусов. Ночная температура составит примерно плюс 2-7 градусов.