Вестник Кавказа
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Москву и Египет связали рейсы Air Cairo

Москву и Египет связали рейсы Air Cairo
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Египетская компания Air Cairo запускает рейсы между Москвой и главными курортами Египта. Обслуживать рейсы будет "Шереметьево".

Авиакомпания Air Cairo приступила к выполнению полетов между Шарм-эль-Шейхом и Москвой.

"Регулярные рейсы осуществляются трижды в неделю по понедельникам, четвергам и субботам. Полеты выполняются на воздушных судах Вoeing 777-300. С 16 ноября к ним добавится дополнительный рейс по четвергам"

– Шереметьево

Кроме того, в следующем месяце перевозчик также будет летать между российской столице и Хургадой. По три рейса в неделю будет принимать "Шереметьево" с 15 ноября - по средам, пятницам и воскресеньям.

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