В сектор Газа вернулась вода

Израильское правительство восстановило отправку воды в сектор Газа по одному из водопроводов. На территорию Палестины вода теперь поступает в объеме 28,5 млн литров в день.

Правительство Израиля приняло решение восстановить снабжение сектора Газа водой. В субботу была восстановлена работа очередного из трех трубопроводов, которые ведут в Палестину. Информация об этом поступила от израильского координатора деятельности правительства в Палестине.

Сейчас жители Палестины вновь получают воду в масштабе 28,5 млн литров ежедневно. Это превышает половину от того объема, который Израиль отправлял Палестине до начала конфликта между двумя государствами. Отмечается, что до начала масштабных военных действий объем поставок был 49 млн литров ежедневно.

По информации координатора, вода в сектор Газа начала поставляться еще на прошлой неделе, так как свою работу возобновил один из южных водопроводов. Сейчас палестинские граждане обеспечены необходимым количеством еды, воды и медикаментов.