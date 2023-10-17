Вестник Кавказа
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Отели Турции сохранят систему "все включено"

Шведский стол
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкие отели не станут полностью отказываться от работы в формате «все включено». Такой формат крайне востребован среди туристов.

Отели Турции продолжат работать по системе "все включено", отказываться от нее не планируется, заверил управляющий сетью отелей Alva Donna Шевкет Билен.

"Мы давно используем систему "все включено" и видим, насколько она популярна у туристов. Это, в первую очередь, коммерческий выбор"

– Билен

Он уточнил, что в стоимости all inclusive путевок порядка 40% приходится на питание и напитки.

"Если мы откажемся от "все включено" и оставим только завтрак и ужин шведский стол, разница в стоимости путевки будет минимальной"

– Билен

Востребованность среди отдыхающих формата «все включено» велика настолько, что в Турции нет ни одного курортного отеля, не использующего его, рассказал отельер "Интерфаксу".

"Это выбор, продиктованный запросами туристов. Даже если бы кто-то решил бы отказаться от «все включено» и перейти на полупансион, это продолжалось бы максимум сезон. После чего отельер убедился бы, что это не работает"

– Билен

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