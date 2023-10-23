Махачкалинский аэропорт вновь заработал

Аэропорт в Махачкале возобновил работу. В воскресенье там прошли беспорядки, тысячи человек устроили погромы внутри здания из-за прибытия самолета из Тель-Авива.

Росавиация объявила о возобновлении работы в махачкалинском аэропорту «Уйташ», который в воскресенье пережил беспорядки. Прием и отправка лайнеров восстановлены с 14:00 мск.

При этом рейсы перевозчиков Red Wings и "Азимут" из Тель-Авива в Минводы и столицу Дагестана перенаправлены в другие города страны.

"Актуальную информацию о рейсах в Махачкалу и из нее уточняйте в аэропорту столицы Дагестана и авиакомпаниях"

- Росавиация

Беспорядки в аэропорту Махачкалы

Напомним, 29 октября тысячи человек устроили беспорядки в махачкалинском аэропорту из-за прилета рейса из Тель-Авива. Погромщики держали в руках флаги и плакаты в поддержку Палестины, выкрикивая различные лозунги. Они также проверяли посетителей аэропорта на наличие израильского паспорта

Ситуация усугубилась после того, как погромщики ворвались в здание, а затем на взлетное поле. Погромы прекратились ночью. Глава республики Сергей Меликов осудил действия дагестанцев и добавил, что никто не останется безнаказанным.