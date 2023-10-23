Вестник Кавказа
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В Махачкале усилили охрану синагоги

В Махачкале усилили охрану синагоги
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Дагестана взяли под охрану синагогу. Такое решение было принято сотрудниками правоохранительных органов на фоне последних событий, происходящих в городе.

В Махачкале взяли под охрану городскую синагогу. Об этом рассказал раввин Махачкалы Рами Давыдов.

"У синагоги сейчас дежурит полицейская машина. Думаю, пока дополнительных мер безопасности у синагоги не требуется... Надеюсь, что полиция не позволит ворваться и разрушить синагогу. Еще муфтият выпустил обращение – надеюсь, это поможет"

– раввин города.

Он также рассказал, что после обострения ситуации в секторе Газа верующие иудеи, проживающие в столице Дагестана, начали опасаться возможных нападений

"Тогда мы закрыли синагогу в Махачкале"

– Рами Давыдов

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