Кредиты есть у 47 млн россиян - ЦБ РФ

Центробанк информирует о ситуации с кредитованием в России.
"В первом полугодии 2023 года еще 2 млн граждан стали заемщиками, их общее число достигло 47 млн человек, показывают данные бюро кредитных историй"
– ЦБ РФ
В основном в России растет число лиц, имеющих три и более кредита. Число таких заемщиков выросло за год на 2,2 млн человек.
"Это говорит о том, что рост кредитования сопровождается увеличением закредитованности граждан"
– регулятор
По оценкам Центробанка, в текущем году на 1 июля доля заемщиков, имеющих три и более кредита - 47%.
Зачастую граждане уже имеющие потребительские кредиты также оформляют ипотеку, в основном долгосрочную.
"Граждан, у которых есть ипотека, уже более 10 млн. Каждый второй такой кредит (48%) в первом полугодии выдан более чем на 25 лет, хотя еще годом ранее их было около 30%"
– регулятор
При этом количество граждан, дополнительно к ипотеке имеющих хотя бы один необеспеченный кредит растет в России четыре квартала подряд, следует из материалов ЦБ РФ.