Кредиты есть у 47 млн россиян - ЦБ РФ

В России растет закредитованность граждан. Кредиты и займы есть у 47 млн россиян, при этом многие заемщики имеют три и более кредита.

Центробанк информирует о ситуации с кредитованием в России.

"В первом полугодии 2023 года еще 2 млн граждан стали заемщиками, их общее число достигло 47 млн человек, показывают данные бюро кредитных историй"

– ЦБ РФ

В основном в России растет число лиц, имеющих три и более кредита. Число таких заемщиков выросло за год на 2,2 млн человек.

"Это говорит о том, что рост кредитования сопровождается увеличением закредитованности граждан"

– регулятор

По оценкам Центробанка, в текущем году на 1 июля доля заемщиков, имеющих три и более кредита - 47%.

Зачастую граждане уже имеющие потребительские кредиты также оформляют ипотеку, в основном долгосрочную.

"Граждан, у которых есть ипотека, уже более 10 млн. Каждый второй такой кредит (48%) в первом полугодии выдан более чем на 25 лет, хотя еще годом ранее их было около 30%"

– регулятор

При этом количество граждан, дополнительно к ипотеке имеющих хотя бы один необеспеченный кредит растет в России четыре квартала подряд, следует из материалов ЦБ РФ.