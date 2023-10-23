Погромщики в Махачкале хотели атаковать самолет с женщинами и детьми

В аэропорту Махачкалы заявили, что в самолете Тель-Авив – Махачкала находились 50 человек, большинство из них – женщины и дети. Переговоры с погромщиками вел депутат Госдумы.

Гендиректор махачкалинского аэропорта Саид Рамазанов сообщил, что на борту самолета, прибывшего из Тель-Авива в Махачкалу, находились в основном женщины и дети.

Он отметил, что из 50 пассажиров рейса Тель-Авив – Махачкала было 5-10 мужчин. По его словам, внутри самолета находился и ребенок на коляске с искусственной вентиляцией легких.

При этом Рамазанов подчеркнул, что переговоры с погромщиками вел депутат Госдумы Хизри Абакаров. По мнению гендиректора, действия политика не позволили допустить гибель людей.