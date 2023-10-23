Турпоток из России в Армению вырос на 64%

Турпоток из РФ в Армению вырос более чем на 64% в этом году. Почти 950 тыс россиян побывали в Армении с начала года.

В Армении рассказали о значении российских туристов, половина туристов, побывавших в республике с начала года - россияне.

"У нас рост количества туристов на 48,8%. С другой стороны, мы имеем рост числа туристов из РФ на 64,3%. В январе - сентябре Армению посетили 1 млн 850 тыс. туристов, из них 945 тыс. из России"

– глава Минфина РА Ваге Ованнисян

У россиян из заграничных направлений в этом году в топе популярности также Турция, ОАЭ, Египет.