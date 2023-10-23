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Египет хочет провести еще один матч с командой России

сборная Египта по футболу
© Фото: страница нападающего сборной Египта Мохаммеда Салаха в соцсетях
Египетская сборная рассчитывает сыграть с командой России еще раз. Чуть менее двух месяцев назад россияне встречались с олимпийской сборной Египта.

Сборная Египта заинтересована в том, чтобы еще раз сыграть с командой России. Об этом рассказали в футбольной ассоциации африканской страны.

"Конечно, мы бы хотели провести еще один товарищеский матч со сборной России. Это возможно в будущем, но пока мы не обсуждали это с коллегами из Российского футбольного союза"

– генсек ассоциации Эль-Аттар

Предыдущие игры

В начале сентября российские футболисты дважды встречались с олимпийской командой Египта. В первой игре была зафиксирована ничья 1:1, а во второй сильнее оказались египтяне (2:1).

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