Египет хочет провести еще один матч с командой России

Египетская сборная рассчитывает сыграть с командой России еще раз. Чуть менее двух месяцев назад россияне встречались с олимпийской сборной Египта.

Сборная Египта заинтересована в том, чтобы еще раз сыграть с командой России. Об этом рассказали в футбольной ассоциации африканской страны.

"Конечно, мы бы хотели провести еще один товарищеский матч со сборной России. Это возможно в будущем, но пока мы не обсуждали это с коллегами из Российского футбольного союза"

– генсек ассоциации Эль-Аттар

Предыдущие игры

В начале сентября российские футболисты дважды встречались с олимпийской командой Египта. В первой игре была зафиксирована ничья 1:1, а во второй сильнее оказались египтяне (2:1).