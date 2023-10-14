В Кабардино-Балкарии появился первый современный молодежный центр

В КБР начал работать новый центр для молодежи. В нем разместили лекторий, туристический центр, а также место для общения.

В Черекском районе Кабардино-Балкарии состоялось открытие современного молодежного центра. Об этом сказано в Telegram-канале главы республики.

По словам Казбека Кокова, двухэтажный центр площадью более 500 кв метров находится в поселке Кашхатау.

"Вместе с заместителем руководителя Росмолодежи Дамиром Фаттаховым приняли участие в открытии молодежного центра. Напомню, это - первый из трех молодежных центров, созданных по итогам участия республики во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых"

– глава КБР



В новом центре обустроили пространство для общения и дискуссий, туристический центр, медиа-центр, лекторий и другие помещения.