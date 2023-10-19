Вестник Кавказа
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Беспорядки не помешают Дагестану организовать цифровой форум

Беспорядки не помешают Дагестану организовать цифровой форум
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестан не будет переносить цифровой форум из-за прошедших в аэропорту беспорядков. Мероприятие пройдет 2-3 ноября, подготовка продолжается.

Минцифрового развития Дагестана сообщило, что не намерено переносить цифровой форум в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы.

Форум запланирован на 2-3 ноября, его участниками станут представители прикаспийских стран, а также Индии и Катара. Участники будут обсуждать создание и внедрение цифровых сервисов и платформ в рамках проекта «Север-Юг».

В ведомстве заверили, что подготовка к мероприятию продолжается.

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Беспорядки в аэропорту Махачкалы: что случилось ночью?
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