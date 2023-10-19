Юрий Чайка обратился к жителям Северного Кавказа

Попытка нарушить стабильность в СКФО провалилась, регион известен братской сплоченностью. Чайка попросил жителей Кавказа не поддаваться на провокации иностранных спецслужб.

Полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка обратился к жителям региона на фоне беспорядков, случившихся минувшим вечером в аэропорту столицы Республики Дагестан.

"Россия и все ее регионы всегда были сильны своим единством. <…> Но недруги нашего государства не оставляют своих попыток внести разлад в одну из основ его благополучия - мир и стабильность на Северном Кавказе. Разумеется, они обречены на провал, в первую очередь, благодаря здравомыслию и чувству братской сплоченности всех народов вне зависимости от национальности и вероисповедания, населяющих наш макрорегион"

– Чайка

Он призвал тех, кто сопереживает событиям, разворачивающимся в ближневосточном регионе не идти на поводу у иностранных спецслужб, цель которых "дестабилизировать обстановку в стране, внести раскол в наше общество, посеять сомнения и агрессию в умы и сердца людей".

"Только в единении и согласии наша сила! Так было и будет всегда!"

– Чайка

Полпред в публикации на своей странице в Telegram-канале подчеркнул, что тех, кто организовал беспорядков в махачкалинской авиагавани и принял участие в погромах неминуемо ждет уголовное наказание.

Напомним, инцидент случился вечером в воскресенье, когда на территорию аэропорта проникли тысячи человек из-за прибытия рейса из Израиля.