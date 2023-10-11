Гражданам Азербайджана и Армении упростили открытие счетов в РФ

Российское правительство упростило процесс открытия банковских счетов для граждан 25 стран. В их число вошли Армения и Азербайджан.

Правительство Российской Федерации упростило процесс открытия счетов и вкладов в российских банках для граждан 25 стран. В их число вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Турция, Саудовская Аравия и другие страны поддерживающие дружеские отношения с РФ. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами. Упрощенная система коснулась как физических лиц, так и юридических.

«Для этого иностранным гражданам нужно будет представить пакет необходимых документов в кредитную организацию, которая находится в их стране, еще до въезда в Россию. По прибытии они уже смогут осуществлять платежи в наших банках»

- Мишустин

Премьер отметил, что такая мера поможет улучшить взаимоотношения с дружественными странами. Кроме этого, система упрощенного открытия счетов сделает туристические и деловые поездки для граждан стран-партнеров удобнее.