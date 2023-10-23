Халяль и харам: что это значит и что считается дозволенным в исламе?

Халяль – это одно из самых важных понятий в исламе. Что означает халяль, что такое халяльная еда простыми словами, можно ли мусульманам есть не халяль, какое мясо халяль, что такое харам и что считается харамом в исламе?

Халяльные продукты сегодня обретают популярность. Спрос на «халяль» растет не только в России, но и других странах мира. В нашей стране халяльные сертификаты уже выдали шоколаду «Аленка» и майонезу «Слобода». В магазинах и супермаркетах также можно встретить другие продукты с маркировкой «Халяль».

Как переводится харам и халяль?

Харам в переводе с арабского означает «грех». В шариате – греховные деяния, запрещенные в исламе.

Халяль в переводе с арабского – «дозволенный» – термин, использующийся для определения дозволенных или разрешенных с религиозной точки зрения действий и еды.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иными словами, это то, что разрешено или допустимо религией. Противоположно хараму.

В чем суть халяль?

Чаще всего понятие «халяль» используется при выборе пищи, однако термин используется и в других сферах жизни – от бизнеса до спорта. В финансовой сфере «халяль» предполагает:

запрет процентов;

запрет на рискованные вложения;

запрет на финансирование, недопустимое религией (доход от азартных игр, алкоголя, табака).

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В целом «халяль» касается всей жизни: досуг и развлечения, спорт и отношения, косметика и еда, имущество и работа – без «халяля» здесь не обойтись.

Харам – что это значит в исламе?

Харам – греховные деяния, запрещенные в исламе. К ним относятся:

ширк (многобожие);

воровство;

прелюбодеяние;

ложь;

ростовщичество;

азартные игры;

татуировки;

удары по лицу;

убийство;

грубое отношение к родным и близким.

Халяльная еда – что это такое?

Халяльная еда – дозволенная Всевышним пища, соответствующая исламским нормам.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ислам допускает потребление тех продуктов, которые не соприкасались с харамом. Сюда зачастую относятся:

овощи, фрукты, ягоды и блюда из них;

рыба;

молоко и молочные изделия;

безалкогольные напитки;

орехи;

блюда и продукты из мяса (кроме свинины);

злаки;

птица.

Ислам не ограничивает в потреблении правильной пищи, лишь бы это не вредило здоровью человека. Халяльная еда разрешена абсолютно всем людям вне зависимости от их вероисповедания.

В чем разница между мясом «халяль» и обычным мясом?

Представителям ислама запрещено есть мясо, которое было зарезано не по шариату. Главное условие того, чтобы мясо стало халяльным, – произнесение режущим мусульманином слова «Бисмиллях» (во имя Аллаха).

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При этом процедура должна выполняться совершеннолетним человеком и при помощи острого ножа, чтобы не причинять лишнюю боль животному.

Халяльный сертификат

Сертификация «Халяль» – задокументированное подтверждение того, что продукт соответствует требуемым нормам и правилам стандарта «Халяль» с соответствующей маркировкой.

Сегодня в магазинах или супермаркетах России часто можно увидеть продукты, на упаковках которых стоит специальная отметка с надписью «Халяль». Это значит, что товар прошел сертификацию и соответствует всем нормам ислама.

При этом надо сказать, что маркировать продукты словом «Халяль» просто так нельзя. Сегодня в России этим занимаются специальные органы, которые после всех процедур выдают сертификат и разрешают маркировать товары как «Халяль».

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо магазинов, с «Халялем» можно столкнуться и в заведениях общепита. Клиент имеет право потребовать от работников кафе или ресторанов все документы, подтверждающие прохождение данной процедуры.

Что харам есть мусульманам?

«Все, что вредит здоровью, запретно»

– пророк Мухаммед

Употребление запрещенных продуктов в исламе является харамом. Мусульманам запрещено потреблять те виды продуктов, которые вредят здоровью. Сюда относятся:

алкоголь;

желатин;

животные, обитающие и на суше, и в воде, то есть земноводные;

бульоны из сортов нехаляльного мяса;

насекомые.

Что касается мяса, то верующим нельзя кушать следующие его виды:

свинина или продукты из свиного жира;

кровь;

мертвечина;

мясо животных, умерших без упоминания Аллаха.

Стоит добавить, что представителям ислама можно употреблять харам только в том случае, если их здоровью угрожает голод. В таком случае ему разрешено поесть минимальное количество запретной пищи до тех пор, пока он не найдет дозволенную еду. То же самое касается и лекарств, сделанных на основе спирта.

Халяль в России

В настоящее время сертификацией продукции «Халяль» в России занимаются специальные организации. Процедуру проводит и отечественная система мониторинга качества «Роскачество». Недавно ведомство выдало сертификаты кондитерской фабрике «Красный Октябрь» для производства шоколада «Аленка» и других изделий, а также «Ногинскому пищевому комбинату» на выпуск майонеза «Слобода». Вполне вероятно, что в скором будущем число компаний, прошедших сертификацию, будет расти.

Почему в России всерьез взялись за халяльную продукцию? Во-первых, спрос на нее растет и внутри страны, и во многих других государствах. Это связано не только с религиозным фактором, но и с серьезным отбором при изготовлении того или иного товара: маркировка означает, что продукт отвечает всем современным экологическим требованиям.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поэтому халяль могут потреблять не только мусульмане, но и представители других религий. Кроме того, такая система заботится о здоровье людей. Отсюда и растет популярность здоровой и качественной пищи, к коей относится «халяль».

А второй фактор – экономическая выгода. Учитывая переориентацию России на Восток, для отечественных предприятий, изготовляющих халяльную продукцию, открываются новые рынки сбыта товаров. Продукция «Халяль» будет пользоваться спросом не только в странах ближнего зарубежья, но и на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Такая политика, естественно, будет способствовать улучшению и укреплению связей России с южными странами.